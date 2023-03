PSG : Kim Kardashian au Parc, Daniel Riolo part en vrille

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Daniel Riolo était énervé avant même le début du match du PSG face à Rennes. La mise en avant du passage de la star du show-bizz américaine Kim Kardashian résume bien le problème du Paris SG.

Le PSG est de sortie de dimanche après-midi au Parc des Princes, et c’est assez rare pour être souligné. Le club de la capitale a fait le plein pour son premier match depuis son élimination de la Ligue des Champions. Si l’ambiance était assez neutre, avec quelques sifflets pour Lionel Messi lors de l’annonce de la composition des équipes, l’avant-match a été animée par Kim Kardashian. La bimbo américaine était au bord de la pelouse pour donner un énorme coup de projecteur au club parisien, elle qui est suivie par des centaines de millions de fans sur les réseaux sociaux tout de même. Une mise en avant du produit PSG qui a eu le don de faire hurler Daniel Riolo, pour qui ce genre de show avec des personnalités qui sont totalement étrangères à l’identité du club ou même de ce sport, démontre clairement ce qui ne va pas au Paris SG.

Kardashian fait sa tournée des stades

Great to welcome special guest @KimKardashian to the Parc des Princes today! #PSGSRFC pic.twitter.com/xbWtnDTEER — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 19, 2023

« Kim Kardashian est au Parc des Princes… et alors ils sont où les grincheux qui disent que rien ne va au PSG ? Ça c’est le genre de News qui donne de l’espoir pour la saison prochaine ! Merci Kim », a ironisé le polémiste de RMC, pour qui la starisation du club parisien empêche clairement de poser les questions sur la politique sportive du champion de France. Toujours est-il que Kim Kardashian continue visiblement sa tournée des clubs de football, puisqu’elle était jeudi à l’Emirates pour soutenir Arsenal. Une preuve de plus que les maillots sont interchangeables chez les stars mondiales mais que la corbeille du Parc des Princes est toujours aussi copieusement remplie. De quoi faire réagir les internautes, qui estiment pour certains que le PSG fait un peu trop dans la communication, et beaucoup moins pour aller chercher une équipe compétitive. « Elle va signer au PSG lors d'une cérémonie à la mi-temps. Elle ne jouera pas beaucoup mais vendra beaucoup de (mini) maillots ! », « La priorité de Doha : faire venir des VIP au parc », « Et la loge VIP influenceurs invités est rempli également ! Ça fait plaisir ! Bonne saison aux parisiens », ont raillé les suiveurs de Daniel Riolo.