PSG : Khedira, le bon plan de Leonardo au milieu !

Très calme durant ce mercato, le PSG cherche toujours à se renforcer à moindre coût. Thomas Tuchel souhaite du renfort en défense centrale, mais également au milieu de terrain.

Avant la victoire de son équipe face à l’OGC Nice lors de la quatrième journée de Ligue 1, le coach allemand avait répété sa volonté de recruter au minimum deux joueurs d’ici le 5 octobre, date de clôture du mercato. Pour l’heure, seul Alessandro Florenzi a débarqué en provenance de l’AS Roma, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Dans les prochains jours, Leonardo devrait s’activer afin de satisfaire son entraîneur et dans cette optique, une piste totalement inattendue est creusée au milieu de terrain, selon les informations obtenues par Sky Sport.

Le média croit savoir que le Paris Saint-Germain est très intéressé par le profil de Sami Khedira (33 ans), indésirable aux yeux du nouvel entraîneur de la Juventus Turin, Andrea Pirlo. Le champion d’Italie en titre, qui est sur le point de recruter Alvaro Morata en provenance de l’Atlético de Madrid, doit dégraisser et dans cette optique, le départ de Sami Khedira serait vu d’un bon œil. Il faut dire que le champion du monde 2014 et ancien joueur du Real Madrid jouit d’un salaire colossal chez la Vieille Dame avec des émoluments estimés à 6 ME par an. Le Paris Saint-Germain, qui doit faire attention à ses finances après la crise financière engendrée par le confinement, peut-il se permettre une telle folie ? C’est ce que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi étudient actuellement. Car si le salaire de Khedira est énorme, le PSG n’aurait pas une grosse indemnité de transfert à verser à la Juventus Turin pour le recruter. Le jeu en vaut donc (peut-être) la chandelle, bien que ce joueur soit extrêmement fragile physiquement…