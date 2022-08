PSG : Keylor Navas fonce vers Naples, fumée blanche à Paris

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Naples, qui vient de recruter un gardien, cherche désormais à faire venir Keylor Navas. Le PSG ne s'y opposera visiblement pas.

En conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a confirmé que Gianluigi Donnarumma était son numéro 1 cette saison, et que Keylor Navas allait donc devoir rester sur le banc. S’il avait accepté son sort au lancement de l’exercice, le Costaricien semble avoir changé d’avis. Il écoute désormais les offres et la proposition du Napoli, qui vient de recruter Salvatore Sirigu mais se cherche toujours un premier choix de haut niveau. La formation italienne lorgnait sur Kepa, le portier remplaçant de Chelsea, mais Navas et son expérience ont la préférence de Naples, affirme Gianluca Di Marzio. « Je sais qu’il a des sollicitations. Il se comporte en très grand pro à l’entraînement », a confirmé Christophe Galtier, qui ne retiendra visiblement pas l’ancien rempart du Real Madrid en cas de volonté de départ. Un dossier qui est en tout cas séparé des discussions entre Naples et le PSG pour le transfert de Fabian Ruiz.