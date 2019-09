PSG : Keylor Navas est à Paris, BeInSports confirme la signature !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

BeInSports est généralement bien informé en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, et pour cause la chaîne qatarie a le même propriétaire que le club de la capitale et partage les mêmes locaux. Et ce lundi matin, Thibault Le Rol, journaliste de BeInSports confirme que Keylor Navas est actuellement dans les bureaux du PSG et qu'il n'est pas là pour discuter, mais bel et bien pour signer son contrat avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. Arrivé dans la nuit, après le nul concédé par les Merengue à Villarreal, le gardien de but costaricien va succéder à Alphonse Areola, qui a lui fait le chemin inverse et va s'engager au Real Madrid.