PSG : Kehrer épate les stars à Paris, c’est une machine

Sérieusement touché à la hanche contre Saint-Etienne au point d’être contraint de céder sa place, Thilo Kehrer sera de retour pour le choc face à l’Atalanta Bergame.

En principe, l’international allemand devrait même être rétabli pour la finale de la Coupe de la Ligue face à l’Olympique Lyonnais, vendredi soir au Stade de France. Mais selon les informations du journal L’Equipe, Thomas Tuchel ne prendra pas le moindre risque avec l’ancien défenseur de Schalke 04, ce qui fera les affaires de sa doublure, Colin Dagba. Assurément, l’absence de Thilo Kehrer face aux coéquipiers de Memphis Depay, si elle se confirme, représente un véritable coup dur pour la défense parisienne. Car malgré les critiques dont il fait l’objet depuis sa venue au PSG il y a près de deux ans, Kehrer est très apprécié en interne, où son travail est reconnu dans le vestiaire.

En cette période post-confinement, de nombreux joueurs du Paris Saint-Germain affichent encore une forme imparfaite. Mais ce n’est pas le cas de Thilo Kehrer, de loin l’un des joueurs les plus affûtés de l’effectif selon le quotidien national. Et pour cause, il est indiqué que le natif de Tübingen (23 ans) a travaillé d’arrache-pied durant le confinement afin de revenir plus fort et affûté que jamais sur les pelouses du Camp des Loges. Vraisemblablement, il a atteint son objectif. « C’est une machine » a même soufflé un témoin privilégié du groupe parisien. Avec sept petites apparitions en Ligue 1 cette saison, celui qui a été longtemps blessé a été frustré par l’arrêt de la saison 2019-2020 en raison de la crise, au moment où il revenait en forme. Déterminé comme jamais, il rêve de réaliser un gros Final 8 de la Ligue des Champions afin de prouver à Leonardo qu’il est le titulaire indiscutable au poste de latéral droit au Paris SG à la suite du départ de Thomas Meunier.