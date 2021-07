PSG : Kean à la Juventus plutôt qu’à Paris ?

Dans : PSG.

Le PSG va devoir faire face à la féroce concurrence de la Juve s’il souhaite engager Moise Kean définitivement, ou même renouveler son prêt.

Everton compte bien profiter de la bonne saison réalisée par Moise Kean à Paris. Le polyvalent italien a surpris de nombreux observateurs grâce à ses qualités d’attaquant indéniables et sa combativité. Résultat, le PSG souhaite l’enrôler définitivement, par un transfert. Mais les Toffees sont évidemment gourmands. Un nouveau prêt, assorti d’une option d’achat, éventuellement à 20 ME selon Paris Fans, était de ce fait évoqué. Si les rumeurs se sont multipliées au cours des dernières semaines, Paris n’a pas tant avancé que cela dans ce dossier. La Juventus est plus que jamais à l’affût. Les performances de son ancien joueur lors du dernier exercice, vendu près de 25 ME en 2019, ne sont pas passées inaperçues dans le nord de l’Italie. S’il n’a finalement pas été sélectionné avec l’Italie pour l’Euro, Moise Kean garde la cote.

Un retour à la Juve en prêt ?

Selon les informations de Tuttosport, la Juventus veut faire revenir l’attaquant né en 2000. La Vieille Dame, qui n’a pas forcément les moyens pour le racheter, pousse auprès d’Everton pour un prêt, du même type que celui utilisé par le PSG la saison dernière. Les Bianconeri pourraient peut-être rajouter une option d’achat. Le média révèle même qu’une arrivée de Moise Kean ne remettrait pas en cause un transfert de Gabriel Jesus ou Mauro Icardi. Tout devrait néanmoins dépendre de l’avenir de Cristiano Ronaldo. Ce dernier semble parti pour rester mais le mercato est encore long. Un jeu de chaises musicales pourrait se mettre en place en Europe. Un transfert de Moise Kean à la Juventus pourrait bloquer un départ de Mauro Icardi. A moins que le PSG ne trouve son bonheur ailleurs, pour un nouveau numéro 9.