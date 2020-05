PSG : Kamara ne trahira pas l'OM, Paris n'en veut pas

Dans : PSG.

Il y a quelques jours, le journal L’Equipe affirmait que le PSG appréciait grandement le profil de Boubacar Kamara, auteur d’une saison pleine… à l’OM.

Bien évidemment, les supporters de l’Olympique de Marseille ne pouvaient pas croire à un départ de leur minot chez l’ennemi parisien. « Je ne vais pas faire de commentaire individuel sur les membres de l’effectif. Et encore une fois, de toute façon, une opération comme celle-là, il faut trois personnes autour de la table : le club acquéreur, le club vendeur et le joueur. Tant qu’il n’y a pas d’alignement entre ces trois acteurs, ce n’est pas possible » expliquait Jacques-Henri Eyraud au moment de commenter ce possible transfert, il y a une semaine sur l’antenne de RMC.

Que les fans de l’OM se rassurent, le transfert de Boubacar Kamara au PSG est loin d’être fait. Et pour cause, Le Parisien affirme dans son édition du jour que la piste menant au prometteur défenseur central de Marseille « n’a aucun fondement ». Un moyen catégorique de mettre définitivement fin à ce qui n’est rien d’autre qu’une rumeur selon le quotidien francilien. Pour le Paris Saint-Germain, le successeur de Thiago Silva ne sera donc ni Boubacar Kamara, ni Kalidou Koulibaly (lire par ailleurs). Car dans le même article, le journal affirme que le défenseur de Naples est bien trop cher pour le PSG, qui n’a pas l’intention de réaliser des transferts à 80 ME ou plus lors du prochain mercato. La quête de l’oiseau rare continue donc pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait bien se résoudre à prolonger le contrat de Thiago Silva d’une année supplémentaire si la recherche était finalement trop compliquée en ces temps de crise…