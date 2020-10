PSG : Kalimuendo à Lens, feu vert au mercato !

Dans : PSG.

A la recherche d’un avant-centre depuis de longues semaines, le Paris Saint-Germain a trouvé son bonheur avec Moise Kean.

Considéré comme un très grand espoir du football italien à la Juventus Turin, le jeune buteur de 20 ans n’a pas confirmé les espoirs placés en lui du côté d’Everton, qui n’avait pas hésité à débourser près de 30 ME pour le recruter. Le natif de Vercelli, recruté pour être la doublure de Mauro Icardi dans un premier temps, tentera de relancer sa carrière dans la capitale française. Ce qui est certain, c’est que cette arrivée totalement inattendue va avoir une conséquence immédiate sur l’effectif du PSG, avec le départ désormais acquis d’Arnaud Kalimuendo.

A en croire les informations de Téléfoot et de RMC, le prêt du jeune avant-centre parisien au Racing Club de Lens ne fait plus aucun doute. Auteur d’une très grosse saison avec les U19 du Paris Saint-Germain en 2019-2020, le jeune avant-centre de 18 ans était entré en jeu avec les professionnels lors de la deuxième journée de Ligue 1… contre le RC Lens, au mois de septembre. Courtisé par de nombreux clubs étrangers et de deuxième division française, l’attaquant du PSG avait fait savoir à sa direction et à son entourage qu’il n’accepterait de quitter son club formateur que pour un prêt en Ligue 1. Arnaud Kalimuendo a trouvé son bonheur avec cette signature imminente au Racing Club de Lens, qui réalise un début de saison phénoménale avec 13 points obtenues sur 18 possible. Samedi après-midi à Bollaert, les partenaires de Gaël Kakuta ont encore réalisé une belle performance en venant à bout de Saint-Etienne (2-0).