PSG : Brutal changement de discours pour Kalimuendo

Depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain cherche à vendre un ou plusieurs joueurs afin de satisfaire les exigences de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier.

Initialement, le PSG souhaitait vendre pour 60 ME durant cette fenêtre estivale. A moins d’une semaine de la fin du mercato, cet objectif apparaît clairement comme impossible. Et pour cause, les indésirables, de Julian Draxler à Thilo Kehrer en passant par Idrissa Gueye, ne souhaitent pas quitter le navire. Durant un temps, Leonardo a ainsi envisagé de sacrifier quelques jeunes issus du centre de formation afin de faire rentrer un peu d’argent, comme cela avait été le cas par le passé avec Ikoné ou encore Weah. Un départ d’Arnaud Kalimuendo, jeune et prometteur attaquant des U19 du Paris Saint-Germain, titulaire lors de la deuxième journée de Ligue 1 contre le RC Lens, semblait alors dans les tuyaux.

La décision paraissait pour le moins étonnante, mais le clan de Leonardo ne fermait pas la porte à un départ du joueur afin de récupérer quelques millions d’euros, à condition bien évidemment d’inclure un très gros pourcentage en cas de revente. Mais selon les informations obtenues par RMC, la direction du Paris Saint-Germain a brutalement changé de stratégie au sujet d’Arnaud Kalimuendo. Et pour cause, la radio informe que des négociations sont en cours entre l’attaquant de 18 ans et son club formateur afin de prolonger jusqu’en juin 2024. L’idée est de, comme avec Martin Bulka, blinder le contrat du joueur avant de le prêter un ou deux ans afin de faire grimper sa valeur. Reste maintenant à voir où rebondira Arnaud Kalimuendo, dont le profil intéresse de nombreux clubs français selon le spécialiste Loïc Tanzi…