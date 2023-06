PSG ‍: Nagelsmann, un problème avec Thierry Henry ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que les pistes Thiago Motta et José Mourinho s'éclipsent, l'idée de voir le duo composé de Julian Nagelsmann et Thierry Henry sur le banc du PSG prend du volume. Cependant, le champion du monde 98 aurait quelques réticences à dire oui à Paris.

Depuis 24 heures, les supporters du PSG apprennent à connaître Julian Nagelsmann, le technicien allemand de 35 ans débarqué par le Bayern Munich, même s’il est toujours sous contrat avec le club bavarois. Si ce dernier était entraîneur des Bavarois lorsqu’ils ont éliminé une faible équipe parisienne cette saison en Ligue des champions, Nagelsmann n’est pas une star de la profession. Cependant, son image a dépassé depuis longtemps les frontières de la Bundesliga, l’Allemand ayant notamment été cité proche de Chelsea ces derniers mois avant que finalement les Blues ne choisissent Mauricio Pochettino. Si la possibilité de voir Julian Nagelsmann au PSG n’est pas non plus une monstrueuse surprise, celle de le voir associé à Thierry Henry en est une énorme.

Thierry Henry veut être numéro 1

Le champion du monde français, consultant pour Prime Vidéo et pour Sky Sports, était libre depuis la fin du Mondial 2022. Adjoint de Roberto Martinez avec la Belgique, celui qui a été l’éphémère entraîneur de l’AS Monaco pourrait gérer le vestiaire au quotidien, Thierry Henry étant plus souple que Julian Nagelsmann avec les jeunes générations. Cependant, à en croire Le Parisien, sa venue n’est pas acquise, car il y a quelques détails à régler, et non des moindres. « En privé, l’idole d’Arsenal ne cacherait son besoin de passer du temps en Angleterre où réside sa famille. Et que s’il devait reprendre du service sur un banc de touche, ce serait plutôt pour y endosser le costume de numéro un », explique le quotidien régional. Et forcément, si Thierry Henry décline l’offre du Paris Saint-Germain, cela pourrait faire capoter la totalité de l’opération.

À en croire plusieurs médias, Julian Nagelsmann et Thierry Henry se sont récemment parlés sur ce dossier du Paris Saint-Germain, mais on ne connaît pas les détails de cette discussion. Alors qu'une réunion devrait entériner dans les prochains jours le départ de Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaifi a l'intention de vite désigner celui qui entraînera le PSG la saison prochaine. Car pour avancer dans le mercato, certains joueurs ont besoin de savoir sous les ordres de qui ils travailleront. A Thierry Henry de faire désormais son choix, les supporters parisiens étant plutôt enthousiastes à l'idée de le voir arriver au club.