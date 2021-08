PSG : Draxler, Paris change tout

Dans : PSG.

Avec l’arrivée de Lionel Messi, certains attaquants du Paris Saint-Germain vont encore plus cirer le banc de touche, comme Julian Draxler…

En mai dernier, l'international allemand a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale française. Une volonté commune entre Draxler, qui voulait poursuivre son aventure au PSG et sa vie à Paris, et Mauricio Pochettino, qui a réussi à redonner confiance à l’ancien de Schalke 04 en deuxième partie de saison dernière. Sauf qu’avec l’arrivée de Leo Messi, la donne va changer pour l’Allemand. Car s’il faisait partie du turnover offensif derrière Neymar, Mbappé ou Di Maria, Draxler va perdre une autre place. Autant dire que son temps de jeu s’annonce famélique pour cet exercice 2021-2022. Même s’il a pour l’instant joué les deux premiers matchs de Paris, contre le LOSC au Trophée des Champions et face à Troyes en L1, le joueur de 27 ans va vite retrouver le banc quand les stars internationales seront de retour.

Le PSG prêt à faire un cadeau à la Lazio pour Draxler

Peut-être donc que Draxler va chercher une porte de sortie avant la fin de ce mercato. En tout cas, une première opportunité s’ouvre à lui. En effet, selon les informations d’Il Messaggero, Draxler est actuellement dans le viseur de la Lazio. En quête de nouveaux renforts, Maurizio Sarri s’intéresse au profil de l’Allemand. Si des éléments comme James Rodriguez (Everton) ou Philippe Coutinho (Barcelone) sont aussi pistés, le dossier Draxler est en pole. Tout simplement parce que le PSG est ouvert à l’idée de se séparer de son attaquant, même dans le cadre d’un prêt avec une prise en charge de 50 % de son salaire. Une possibilité en or pour le club de Rome, qui va donc tout faire pour recruter l’ancien de Wolfsburg avant la fin août.