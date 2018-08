PSG : Juan Bernat au PSG, c'est comme si c'était fait !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

A la recherche d’un latéral gauche depuis la vente de Yuri Berchiche en tout début de mercato, le Paris Saint-Germain a peut-être (enfin) trouvé son bonheur. Effectivement, RMC Sport annonce qu’un accord de principe a été trouvé entre le club de la capitale et le Bayern Munich pour le transfert de l’Espagnol Juan Bernat. « Le PSG et le Bayern Munich se sont ainsi mis d’accord pour un transfert estimé à 15ME » selon la radio, qui précise cependant que « rien n’est encore signé ».

Ainsi en parallèle, le Paris Saint-Germain n’a pas définitivement rompu les contacts avec Filipe Luis, le défenseur gauche de l’Atlético Madrid. « C’est donc une finale à deux pour le poste de latéral gauche. Et il ne reste que trois jours » précise le média. Reste que le dossier menant au défenseur de 33 ans évoluant à l’Atlético semble quasiment fermé. Et pour cause, la tendance est clairement à ce qu’il reste en Espagne, comme le souhaitait son entraîneur Diego Simeone, malgré l’émergence au même poste de Lucas Hernandez. Reste donc maintenant à voir si l’arrivée de Juan Bernat sera confirmée dans les prochaines heures, et si celle-ci fait l’unanimité auprès des supporters.