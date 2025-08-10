PSG ‍: João Neves va manquer Tottenham et Nantes

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

C'est un coup dur pour Luis Enrique tant son importance dans le collectif était palpable. Selon les informations de RMC Sport, l'entraineur parisien ne pourra pas compter sur João Neves pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham (13 août), ni pour la première journée de Ligue 1 à Nantes (17 août).

La raison ? Le carton rouge que le Portugais a récolté lors de la finale de la Coupe du monde des clubs. Pour rappel, il avait été sanctionné après avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella lors de la défaite 3-0 face à Chelsea. Quant à Luis Enrique et son staff, qui avaient déjà eu connaissance de cette suspension, ils en ont profité pour lui proposer un programme de retour en forme adapté depuis la reprise de l'entrainement collectif. Pour João Neves, cette absence est préjudiciable d'un point de vue sportif, mais la bienvenue sur le plan physique.