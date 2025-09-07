PSG ‍: Joao Neves envoie un message à Luis Enrique

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain va devoir osciller entre de la performance et une gestion des efforts dans les prochains mois. Certains éléments du groupe de Luis Enrique vont surement connaitre un dépassement de fonction. De son côté, Joao Neves est prêt à jouer n’importe où.

C’est l’une des trouvailles de Roberto Martinez. En fin de saison dernière lors de la demi-finale de la Ligue des Nations entre le Portugal et l’Allemagne, Joao Neves avait dû s’employer au poste de latéral droit pendant plus de 58 minutes. Un positionnement inhabituel pour l’ancien joueur du Benfica. De retour en sélection pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est revenu sur ce positionnement. De quoi donner une idée à Luis Enrique en cas de blessure de Achraf Hakimi.

Neves peut jouer partout

📊🇵🇹 João Neves contre l’Arménie :



⏱️ • 90 minutes jouées

🦶 • 96% de passes réussies (64/67)

🔑 • 1 passe clé

🎯 • 100% de passes longues réussies (5/5)

💫 • 100% de dribbles réussis (2/2)

🦾 • 83% de duels remportés (5/6)

🎖️ • 8/10 de note Sofascore



Après la large victoire 5-0 face à l’Arménie ce samedi, Joao Neves s’est exprimé au micro de RTP sur sa polyvalence dans son positionnement et sur le fait d'évoluer au poste d'arrière droit. « Je joue au milieu de terrain, mais c’est à l’entraîneur de décider de mon poste. Je donne toujours le meilleur de moi-même, car je pense toujours à l’équipe, » explique-t-il. Dans une saison importante, le PSG devra défendre les trophées acquis l’an passé. La polyvalence du milieu de terrain de 20 ans est une arme de choix pour Luis Enrique et son groupe. Par la suite, Neves s’est confié sur sa relation avec Vitinha : « Comme tout le monde le sait, j’apprécie beaucoup Vitinha ; il a des qualités. Je suis à ses côtés pour me soutenir et vice-versa. Le football est un sport d’équipe, et lui comme moi pensons plus à l’équipe qu’à nous-mêmes, » détaille-t-il. Les deux milieux de terrain portugais sont des éléments importants du club de la capitale. Deux éléments déjà décisifs en Ligue 1 cette saison.