PSG : Jesé placardisé, il foudroie Leonardo !

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, Jesé Rodriguez ne s’entraîne pas avec le groupe de Thomas Tuchel depuis la reprise fin juin.

Après des prêts infructueux à Las Palmas, Stoke City, au Bétis Séville et au Sporting Lisbonne, l’ancien grand espoir du Real Madrid est dans le flou le plus complet au sujet de son avenir. Et pour cause, Jesé dispose encore d’une année de contrat au Paris Saint-Germain, mais il n’a pas été convié à prendre part à la préparation avec le groupe professionnel par Thomas Tuchel. Du haut de ses 27 ans, celui qui est sous contrat avec le PSG depuis quatre ans déjà a fait l’objet d’un documentaire de Marca. Dans celui-ci, Jesé indique qu’il regrette fortement de ne pas avoir sa chance cet été avec Neymar, Mbappé et compagnie.

Jesé regrette l’attitude du PSG à son égard

« Je travaille comme un animal. Je veux être sur un terrain de football, c’est l’endroit où je dois être. J’ai fait face à plusieurs séries de problèmes. J’ai été triste, j’ai pleuré. Mais tout est rentré dans l’ordre. Le PSG sait que j’ai travaillé pour ça (revenir en forme), que j’ai été professionnel mais ils ne m’ont pas laissé ma chance. Maintenant j’ai un contrat avec le PSG, je suis à sa disposition » a fait savoir l’Espagnol, lequel n’est plus apparu avec le maillot du Paris Saint-Germain en compétition depuis le 4 août 2019 et un déplacement à Metz lors de la quatrième journée. Reste maintenant à voir de quoi sera fait l’avenir de Jesé Rodriguez, assurément considéré par les observateurs comme l’un des plus gros flops du Paris Saint-Germain version QSI.