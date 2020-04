PSG : Jérôme Rothen scandalisé par le maillot sauce Qatar !

Dans : PSG.

Ces dernières années, le PSG a souvent fait preuve d’originalité pour son maillot « third », utilisé en Ligue des Champions. Mais en 2020-2021, le club de la capitale va battre tous les records…

Révélé en milieu de semaine par FootyHeadlines, le prochain maillot du Paris Saint-Germain pour les coupes d’Europe sera tout simplement aux couleurs du drapeau du Qatar. Chez les amoureux du PSG, ce choix est évidemment très critiqué même si en interne, on affirme que c’est Jordan Brand qui a opté pour ce maillot et que cette couleur était utilisée dans les années 80 sur les premières chaussures Air Jordan. Quoi qu’il en soit, la future tunique du PSG ressemble comme deux goûtes d’eau à celle utilisé par les handballeurs du Qatar lors de la Coupe du monde en 2015, et cela dérange fortement. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen s’est dit scandalisé en grand amoureux du Paris SG qu’il est.

« Un maillot moi, j’aime quand il respecte les couleurs du club. Maintenant ce discours peut paraitre désuet parce que tous les clubs ont un troisième maillot à la con… Moi c’est le genre de choses qui ne me plait pas du tout. J’ai même vu la Juve trahir ses couleurs une année en coupe d’Europe. Le marketing prend le dessus maintenant, donc c’est très compliqué. On ne peut que désapprouver… Ce n’est pas parce que les autres clubs font des conneries que le PSG doit faire pareil. Moi je ne vais pas dans ce sens-là. Il y a des valeurs qui se perdent trop dans le foot » a pesté le consultant de l’After Foot, très déçu par ce choix de la direction du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si le PSG fera machine arrière avec ce maillot Qatar vu des réactions suscitées par la fuite de ce maillot. Ce qui est, disons-le, peu probable…