PSG ‍: Jérome Rothen s’excuse

Par Guillaume Conte

Le PSG a un nouvel homme fort au milieu de terrain, et ce n'était pas forcément gagné quand on connait ses difficultés lors de son arrivée. Jérome Rothen avoue s'être trompé sur lui.

A quatre jours de la finale de la Ligue des Champions, plus personne n’ose critiquer le PSG qui s’est hissé à ce niveau en sortant tous les ténors de la Premier League, de Manchester City à Liverpool, en passant par Arsenal et Aston Villa. La montée en puissance des Parisiens force l’admiration et les vestes se retournent. Il y a toutefois un consultant qui assume totalement s’être trompé sur le PSG et notamment sur un joueur. Jérome Rothen a pris la parole sur RMC pour expliquer que ses critiques avaient été sévères et injustifiées sur Fabian Ruiz, tant l’Espagnol brille et se montre indispensable ces derniers mois.

Revivez l'émotion de la qualif' en finale, au plus près des supporters ! ❤️💙



Une immersion unique dans l'ambiance parisienne ! 🔥 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 27, 2025

« Je pense avoir été critique, comme beaucoup sur Ruiz et sur ce qu’il apportait au PSG et je n’ai pas vu son importance. Je le reconnais. Je m’en veux d’autant plus car c’est un milieu de terrain, à un poste que j’ai pratiqué. Je me disais qu’il manquait de prise de risque, d’initiative. Quand Luis Enrique a parlé de Fabian Ruiz, j’ai commencé à le regarder différemment, et je trouve qu’il est essentiel à son équipe. Quand le bateau tangue, Fabian Ruiz c’est l’élément essentiel, c’est lui qui a pris les clés du camion, qui a recadré toute cette jeunesse. Je me rends compte que j’ai été très dur, et qu’on a tous été très dur avec lui. Moi j’assume ce retournement de veste. J’aurais du mettre le collectif en avant et me rendre compte que Fabian Ruiz était essentiel », a souligné l’ancien joueur du PSG, qui regrette de ne pas avoir compris plus tôt à quel point l’Espagnol était important. A sa décharge, la saison passée ou au début de l’exercice en cours, personne ne voyait l’ancien du Napoli comme un pion important, sachant qu’il était aussi loin d’avoir ce niveau, cette confiance et cette forme physique.