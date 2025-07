PSG ‍: Jérome Rothen retire le Ballon d’Or à Dembélé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ousmane Dembélé est passé, comme ses coéquipiers, au travers du match face à Chelsea. Cela suffit à Jérome Rothen pour le priver du Ballon d'Or.

Le PSG s’est-il vu trop beau avant la finale de la Coupe du monde des clubs. Quelques petites phrases lâchées après la victoire face au Real Madrid, notamment de la part d’Achraf Hakimi qui expliquait pourquoi tout était si facile pour Paris, ont pu mettre la puce à l’oreille d’un sentiment d’impunité chez les joueurs de Luis Enrique. De l’extérieur, cela parlait en effet plus des votes pour le futur Ballon d’Or, plutôt que de la touche finale à mettre sur cette finale de la Coupe du monde des clubs. Si Ousmane Dembélé fait toujours figure de grand favori aux yeux du grand public en raison de sa saison exceptionnelle et de sa progression vertigineuse, son match raté contre Chelsea ne lui donnera pas le coup de pouce nécessaire pour faire totalement l’unanimité.

Rothen ne soutient plus Dembele

Consultant pour DAZN pour l’occasion, Jérome Rothen a torpillé l’attaquant du PSG, expliquant clairement que celui qu’il pouvait encensé quelques heures plus tôt, avait perdu tout son crédit. « A l’arrivée, est-ce qu'un ballon d'Or rate des matchs aussi importants, des finales comme celle de Dembele aujourd’hui », a balancé l’ancien joueur du PSG, qui s’est tout de même pris une volée de bois vert de la part des fans du club de la capitale, l’accusant d’aller uniquement dans le sens du vent et du buzz. En tout cas, le débat est encore relancé pour quelques mois, sachant que ce sera à l’automne que le verdict tombera. Et quoi qu’en pense Jérome Rothen, Ousmane Dembélé possède encore une longueur d’avant sur ses concurrents sur l’ensemble de la saison 2024-2025.