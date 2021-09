PSG : Javier Tebas vérifie les comptes du Paris SG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Grand pourfendeur du Paris SG, Javier Tebas a décidé de s’attaquer au public français.

S’il est président de la Liga et défend bien souvent le football espagnol avec des sorties tranchantes à l’encontre de de ceux qui piquent les meilleurs joueurs de son championnat, le dirigeant cible en général le PSG. Coupable d’avoir pris Neymar au Barça, puis de ne pas lui avoir revendu quand le Brésilien voulait revenir, le club francilien a aussi fait venir Sergio Ramos et Lionel Messi ces derniers mois. Pour Javier Tebas, le PSG est un club où l’argent n’a aucune importance, ce qui fausse les données économiques du football européen. Dans une lettre ouverte à la LFP que L’Equipe s’est procurée, le dirigeant de la Liga tente d’expliquer par A+B que ses attaques contre le PSG sont parfaitement légitimes, et devraient mettre la puce à l’oreille des autorités françaises. Au lieu de cela, les instances tricolores montent souvent au créneau pour défendre le Paris SG, qui il est vrai met un énorme coup de projecteur sur la Ligue 1.

Le PSG et Messi, ce n'est pas possible pour Tebas

« Le PSG a une masse salariale insoutenable pour 2021-2022. Selon les estimations de la Liga et sur la base des comptes vérifiés du PSG pour les trois derniers exercices, et en tenant compte des dernières signatures de PSG lors du mercato d'été, sa masse salariale sera d'environ 540 millions d'euros cette saison, ce qui représenterait (encore une fois, selon nos estimations) plus de 80% de son chiffre d’affaires », a livré Javier Tebas, pour qui le Paris SG ne pourrait clairement pas présenter dans cet état-là avec la DNCG espagnole. Mais en France, une plus grande souplesse est en ce moment de mise sur l’état des finances et notamment la part de la masse salariale sur le chiffre d’affaires.