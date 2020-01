PSG : Interdiction de rater ce mercato, Leonardo est averti

Dans : PSG.

Tandis que le Paris Saint-Germain négocie le transfert d’Edinson Cavani avec l’Atlético de Madrid, il semblait acquis qu’un attaquant serait recruté en cas de départ de l’Uruguayen.

Les noms de Fernando Llorente ou encore de Kevin Gameiro, des joueurs habitués à jouer les utilitaires, avaient notamment circulé ces derniers jours. Mais à en croire les informations récoltées par Geoffroy Garétier, consultant pour Canal Plus, le Paris Saint-Germain n’a pas trouvé d’attaquant susceptible de remplacer Edinson Cavani en cas de départ de ce dernier au mercato hivernal. Visiblement, le PSG ne souhaite pas recruter un joueur moyen afin de faire le nombre et préfère donc faire confiance à des joueurs polyvalents comme Sarabia et Draxler ou déjà en place comme Choupo-Moting pour combler d’éventuelles absences de Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi dans le futur.

« Paris a rarement laissé partir ses joueurs, par question de principe. Comme avec Rabiot ou Neymar, le club considère qu’il a la main sur le dossier tant qu’il y a un dossier. Pour le cas de Cavani, le PSG veut environ 15 millions d’euros. Il n’est pas question d’un remplaçant. D’après mes informations, le club n’a pas trouvé un joueur qui permettrait de remplacer Cavani, qui ne coûterait pas trop cher et qui ne ferait pas d’ombre à Icardi. A la fin, c’est le club, et donc Leonardo qui a la clef » estime le consultant, pour qui un départ d’Edinson Cavani ne serait donc pas compensé à Paris. Un scénario qui, s’il se produisait, pourrait bien mettre Thomas Tuchel dans une colère noire…