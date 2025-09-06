PSG-Inter ‍: Lautaro Martinez passe aux aveux

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain remportait la Ligue des champions en infligeant une déroute historique (5-0) à l'Inter. Pour Lautaro Martinez, tout cela est inexplicable.

Après avoir éliminé le FC Barcelone en demi-finale, dans un scénario totalement fou, l'Inter s'avançait avec des certitudes face au PSG lors de la finale de la Ligue des champions. Mais contre toute attente, les Nerazzurri ont été broyés par une formation parisienne qui a étouffé la formation italienne de la première à la dernière seconde. Un peu plus de trois mois après le triomphe du Paris Saint-Germain, Lautaro Martinez a accepté de revenir dans L'Equipe Magazine, sur ce qui a été vécu comme un vrai traumatisme par les supporters de l'Inter. S'il ne nie pas du tout la domination du PSG, l'attaquant international argentin du club milanais admet que ses coéquipiers et lui n'étaient pas dans le coup pour cette finale que l'Inter avait pourtant préparée de manière idéale.

L’Inter « n’était pas bien » face au PSG

Revenant sur ce fameux samedi 31 mai, Lautaro Martinez a encore du mal à comprendre ce qu'il s'était passé à l'Allianz Arena face au Paris Saint-Germain. « Si on jouait la finale comme on l'avait préparée, on avait de grandes chances de gagner. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne pouvions pas appliquer ce que nous avions préparé. C'est ce qui nous a le plus énervés (...) Nous savions que ce serait difficile car c'est une équipe forte, confiante et solide, qui a remporté beaucoup de titres. Mais sur ce match, nous n'étions pas bien. Pourtant, nous l'avions préparé avec sérénité. C'était leur jour. Ils ont fait une très grande prestation, le résultat est mérité », explique El Toro, qu'il était resté cinq jours sans pouvoir parler tellement cette déroute face au PSG, mais aussi celle en finale de la Coupe d'Italie et dans la Scudetto, l'avaient laissé dans un état de sidération.

Lautaro Martinez pense à Salagh pour le Ballon d'Or

Cependant, interrogé sur la possibilité qu'un joueur du Paris Saint-Germain gagne le Ballon d'Or 2025 le 22 septembre prochain à Paris, Lautaro Martinez a une autre idée. « Beaucoup ont fait une grande saison, avec de nombreux titres à la clé. Paris a pas mal de nommés (9) et l'un d'entre eux pourrait le remporter, Hakimi, Dembélé... Sinon, j'aime beaucoup Mohamed Salah. Mais ça dépend de comment tout est évalué, car il a fait une excellente saison en Premier League, qu'il a remportée, et c'est vraiment un joueur intéressant », avance l'attaquant argentin de l'Inter. Du côté du PSG, on a probablement envie d'encore une fois contrarier Lautaro Martines.