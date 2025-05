LdC ‍: Le PSG à jamais les premiers à coller 5-0 ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Finale de la Ligue des champions :

Allianz Arena (Munich)

Paris SG-Inter Milan 5-0

Buts : Hakimi (12e), Doué (20e, 63e), Kvaratskhelia (73e), Mayulu (87e)

Le PSG a enfin gagné la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique l'ont emporté 5-0 sur l'Inter Milan au terme d'un match maîtrisé à 100%.

La jeunesse et la folie du PSG contre la rigueur défensive de l'Inter Milan, cette finale de la Ligue des champions 2025 offrait une belle opposition de style. Mais, les Parisiens n'avaient pas peur du match et de leur adversaire italien. Ils étouffaient l'Inter par un pressing intense et les buts arrivaient vite. Doué servait Hakimi pour le 1-0. L'Inter devait se livrer et ouvrait des espaces dans son dos. Les attaquants parisiens en profitaient et Doué doublait la mise avec une frappe déviée. Les attaquants intéristes étaient bien contenus par une défense parisienne qui ne tremblait que sur ses relances ratées.

5 - Avec cinq buts d’écart, le Paris SG a signé la plus large victoire en finale de C1. Manita. #UCLfinal pic.twitter.com/h93l7j5iEt — OptaJean (@OptaJean) May 31, 2025

Après le repos, les remplacements de Simone Inzaghi ne changeaient pas le scénario de cette finale. Paris jouait à sa main et enfonçait le clou dès que possible. Sur une remontée de balle rapide, Doué s'offrait un doublé. Puis, les contres assassins du PSG alourdissaient la facture pour l'Inter. Kvaratskhelia et Mayulu faisaient monter le score à 5-0, le plus large score en finale de Ligue des champions. Quatorze ans après le rachat du Paris Saint-Germain par QSI, le club de la capitale est entré dans une nouvelle ère alors que certains craignaient le pire pour Paris après le départ de Mbappé.