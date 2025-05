PSG-Inter ‍: Achraf Hakimi n'oubliera jamais

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Achraf Hakimi sera l'un des atouts du PSG pour cette finale de Ligue des Champions. L'ancien joueur de l'Inter a aussi une particularité qu'il est le seul à avoir dans l'effectif parisien.

Le PSG et l’Inter Milan vont se disputer le titre suprême en Europe ce samedi soir. Une finale qui n’était pas forcément attendue, car les favoris au lancement de la compétition étaient plus le Real Madrid, le Bayern Munich, Liverpool ou Manchester City. Mais les Français comme les Italiens ont écarté tout le monde sur leur passage et se retrouvent donc ce samedi soir à Munich. Tout le monde à Paris a le souvenir de cette finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich, mais rares sont les joueurs à être encore de la partie. Et surtout, il n’y a qu’un seul joueur de l’effectif qui a déjà remporté la Ligue des Champions. Il s’agit d’Achraf Hakimi, qui avait disputé deux matchs de la campagne victorieuse de Ligue des Champions du Real Madrid en 2017-2018. Un moment que le Marocain n’a pas oublié.

NOUS Y SOMMES ! ⚔️



JOUR DE #UCLfinal - WE ARE PARIS ! ❤️💙 pic.twitter.com/YyRSIyMKjC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2025

« J'étais très jeune. Je me souviens être allé voir des personnes plus expérimentées pour voir ce que je pouvais faire le jour où j'ai vécu ce moment. Maintenant, je suis plus calme », a avoué le défenseur du PSG, qui n’avait même pas 20 ans lors de sa première finale de Ligue des Champions, même s’il n’est finalement pas entré en jeu. Suffisant pour rempoter la Coupe aux grandes oreilles même s’il n’a pas été partie prenante de l’aventure en tant que joueur décisif. Zidane lui avait fait confiance sur cette première saison au plus haut niveau, et il ne l'oubliera jamais.

Une expérience maigre en ce domaine donc pour le PSG, même si l’Inter Milan n’est pas mieux loti. Il y a en effet un seul joueur qui a soulevé la C1 dans l’effectif pourtant très expérimenté du club milanais, et il s’agit de Benjamin Pavard, qui était venu à bout du PSG en finale de 2020 à Lisbonne. Des palmarès limités donc au plus haut niveau entre deux équipes qui ont récemment perdu une finale, et ne veulent pas avoir l’étiquette de « loser » qui restera forcément sur celui qui s’inclinera ce samedi soir à Munich.