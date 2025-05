PSG-Inter ‍: Une armée en plein Paris, l'Angleterre hallucine

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La crainte de débordements à Paris en cas de victoire du PSG met la police sur le pied de guerre. Une situation qui choque de l'autre côté de la Manche.

C’est jour de fête pour les supporters du PSG, qui vont pouvoir suivre, au stade, chez eux ou dans les bars, le match de leur équipe en finale de la Ligue des Champions. Un rendez-vous forcément très attendu puisque jamais Paris n’a réussi à remporter la Ligue des Champions, parvenant une seule fois en finale en 2020 dans des circonstances particulières en raison du Covid. Pour cet évènement, tout le monde n’a pas trouvé de place au stade de Munich bien évidemment, et le PSG a décidé d’organiser un évènement au Parc des Princes pour accueillir les supporters qui veulent vivre ce match ensemble. En cas de victoire, ce sera la fête dans toute la capitale, même si les autorités ou les commerçants aux abords des Champs-Elysées doivent secrètement rêver d’une défaite du PSG tant la crainte de débordements est palpable.

Plus de policiers à Paris qu'à Munich

A tel point que le dispositif de sécurité mis en place par le Préfet de Police a choqué The Sun, qui n’a pas pu s’empêcher de dévoiler son incompréhension. « 5.000 policiers appelés, des brigades anti-émeutes, des zones barricadées… et ce n’est même pas pour Munich », a souligné le tabloïd anglais, pour qui les mesures de sécurité démontrent à quel point les craintes de débordements sont importantes. Un périmètre de sécurité sera en effet installé aux abords du Parc des Princes pour éviter les incidents, et tous les commerces fermeront à 19h00. Certains ont déjà commencé à tout barricader pour éviter les casseurs, mais c’est la quantité de policiers mobilisés qui choque The Sun, qui rappelle que, pour assurer la sécurité de la finale, la ville de Munich a fait appel à 2.000 policiers pour accueillir les spectateurs avec et sans billets autour de la finale.

Après la demi-finale remportée contre Arsenal, des incidents avaient eu lieu sur les Champs-Elysée, avec une voiture qui a foncé sur la foule, un véhicule incendié par la suite et des dizaines d’interpellations.