PSG-Inter 3-0, ce journaliste tue le suspense

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve de soulever la Ligue des Champions ce samedi soir, et un scénario favorable pourrait bien se dessiner si tout se passe comme prévu face à l'Inter Milan.

La finale de la Ligue des Champions est le summum de la saison en Europe, mais ce n’est en général pas le plus beau match de l’année. La tension prend le pas sur la qualité technique, et les matchs sont rarement spectaculaires. Le PSG espère fait exception ce samedi à Munich, en parvenant à se sortir du piège d’une équipe de l’Inter Milan qui aime les matchs accrochés, et cherchera plus à ralentir le jeu. Un scénario écrit mais qui peut être rapidement bouleversé si jamais le PSG parvient à débloquer la situation. C’est le souhait et le pronostic de Régis Testelin, le journaliste de L’Equipe qui s’est livré à ce petit jeu sur la chaine du même nom.

La fraicheur du PSG va faire la différence

« On va se casser la voix, encore une fois » 🗣️❤️💙#UCLfinal pic.twitter.com/rCDz75FFUq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2025

Et pour lui, Paris peut s’offrir une victoire à la France-Brésil 1998, avec le score qui va bien. « Je ne cherche à convaincre personne et je ne suis pas dupe de la qualité de l’Inter Milan qui est une équipe extrêmement difficile à jouer, et qui va poser beaucoup de problèmes. Pour autant, je pense que l’heure est arrivée par ce club du PSG qui est porté par une dynamique impressionnante, un projet technique et collectif, des progrès qui sont exceptionnels de match en match. La fraicheur sera une qualité déterminante dans cette rencontre, et que la fraicheur est parisienne. Je pense que le jeu de possession du PSG va trouver un prolongement assez vite dans la concrétisation du score. Assez vite, cela veut dire 1-0 pour le PSG à la mi-temps. Avec ce jus et cette qualité technique, ils vont mener au score et l’Inter va devoir s’ouvrir et sortir en deuxième période. Et là je vois bien un ou deux buts parisiens avec Dembélé et Barcola entre la 80e et le temps addition. Voilà pourquoi 3-0 », a livré Régis Testelin, qui a au moins le mérite de se mouiller avec ce pronostic qui ravirait n’importe quel supporter du PSG.