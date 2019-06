PSG : Indice (ou pas), Neymar fait la promo du maillot PSG Jordan

Dans : PSG, Ligue 1.

On ne sait pas réellement s'il s'agit d'un indice à l'occasion de ce début de mercato, mais alors que les rumeurs circulent sur son possible départ du Paris Saint-Germain cet été, Neymar est bien présent dans la campagne de promotion présentée ce samedi à l'occasion du lancement de la nouvelle ligne Nike associant le PSG et Michael Jordan, lequel est présent ce samedi à Paris.

Même s'il est actuellement au Brésil, la star du Paris SG associe encore son image avec le club de la capitale, ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où cela est prévu dans son contrat. Mais on peut se demander si le Paris Saint-Germain aurait pris le risque de faire figurer Neymar dans cette opération s'il devait filer au Barça ou ailleurs d'ici quelques semaines.