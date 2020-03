PSG : Déçu, le Real Madrid exige un effort de Mbappé

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son attaque au mercato, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Mais il sera difficile de s’attacher les services de la star française du PSG cet été…

Et pour cause, ce n’est pas vraiment l’optimisme qui règne dans les rangs du Real Madrid, à en croire les informations obtenues par El Gol Digital. Le média dévoile notamment que Florentino Pérez redoute de plus en plus qu’un accord soit trouvé entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain dans l’optique d’une prolongation de contrat, alors que son bail actuel court jusqu’en juin 2022. De plus, l’attaquant du PSG ne fait plus autant l’unanimité au Real Madrid, notamment en raison de son attitude jugée comme provocatrice par certains dirigeants madrilènes, qui n’ont pas apprécié le comportement chambreur de Kylian Mbappé à l’égard des joueurs du Borussia Dortmund après le succès 2-0 du PSG face au BVB.

C’est ainsi que selon les informations du média espagnol, le Real Madrid souhaiterait que Kylian Mbappé se reprenne et fasse évoluer son comportement s’il envisage un jour de porter le maillot merengue. Car pour Florentino Pérez, l’image dégagée par les joueurs est aussi important, si ce n’est plus, que les performances sportives. Ces derniers mois, le président du Real Madrid a notamment été ébranlé par l’attitude de Garteh Bale, et redoute que cela se reproduise avec un autre joueur à l’avenir. Kylian Mbappé est donc prévenu, s’il souhaite un jour rejoindre le Real Madrid, il va falloir oublier cette attitude provocatrice qui fait débat bien au-delà de la France. Reste maintenant à voir quel sens prendront les négociations entre le PSG et Kylian Mbappé pour la prolongation du Français. Si aucun accord n’est trouvé, alors le Real Madrid devrait tenter sa chance en juin 2021, quand Mbappé n’aura plus que 12 mois de contrat à Paris.