PSG : Imbroglio autour de Kevin Trapp, Neymar est dans le coup

Dans : PSG, Mercato.

Même si l’éventuel transfert de Neymar cristallise l’ensemble de l’attention médiatique, le Paris Saint-Germain ne peut pas tout bloquer pour sa star brésilienne.

Leonardo l’a ainsi bien compris en avançant sur le recrutement d’Abdou Diallo par exemple. Même chose pour les départs, cela doit se mettre en place également alors que le lancement de la saison se rapproche doucement. Et entre la presse française et européenne, des sons de cloche très différents se font entendre au sujet de Kevin Trapp. Le gardien allemand sort d’un prêt convaincant d’une saison à Francfort, et n’a plus qu’une année de contrat. Leonardo n’a plus vraiment l’intention de recruter un gardien pour le moment, et considère donc que mettre Areola et Trapp en concurrence a du sens. Néanmoins, une vente n’est pas à écarter.

Record annonce ainsi que le FC Porto vient de faire une offre de 6 ME pour le portier parisien. O Jogo rebondit dessus en expliquant que le PSG réclame entre 7 et 10 ME pour le laisser partir. Mais pour Le Parisien, si un transfert est possible, Kevin Trapp ne serait pas contre rester dans la capitale, à condition de ne pas prolonger et d’être libre dans un an. Tout cela pourrait finalement dépendre de… Neymar. En Allemagne, Bild annonce ainsi que le départ du Brésilien libérerait forcément du cash et permettrait à Leonardo de faire venir Donnarumma, et donc à Trapp de partir contre une somme proche de 7 ME. Si Neymar devait rester, alors le gardien allemand irait probablement au bout de son contrat, le PSG ne pouvant se permettre une grosse dépense à ce poste sans une belle rentrée d’argent.