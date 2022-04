PSG : Il vient au secours du pauvre Neymar

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Pris dans un véritable raz de marée médiatique depuis l'élimination du PSG en Ligue des champions, Neymar essuie les critiques. Mais pour Vitorino Hilton, il ne faut pas tout mettre sur le dos de son compatriote.

Comme Lionel Messi, Neymar a eu le droit aux sifflets du Parc des princes depuis le cauchemar de Madrid. Irrégulier et souvent blessé, le cas du Brésilien interroge cinq ans après son transfert à 222 millions d'euros, toujours acté comme étant la plus grosse opération de l'histoire du football. Certaines rumeurs vont même dans le sens du ras le bol de la part des hautes instances du PSG qui ont pourtant prolongé leur star l'année dernière et cela jusque juin 2025. Pas assez présent en C1, le Brésilien de 30 ans a tout de même répondu présent dans les derniers matchs de Ligue 1 sans enjeu, avec un doublé contre Lorient et un triplé à Clermont, alors que Paris se dirige vers son dixième titre. Mais pour Vitorino Hilton, ancien joueur de Montpellier et à la retraite depuis l'été dernier, cela de ne sert à rien de s'acharner Neymar. « Quand il était à Barcelone, il était critiqué au sujet de sa qualité de jeu, on disait qu’il tombait dès qu’on le touchait. Il a réussi à changer sa façon de jouer et il est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde. À Paris, on l’a tout de suite attendu comme le sauveur… Mais dès que le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, on tape tout de suite sur Neymar. Mais on ne peut pas tout lui demander » a déclaré l'ancien défenseur de 44 ans lors d'un entretien à La Provence.

Neymar pas sérieux, les fans en colère

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Les années passent et se ressemblent à Paris pour Neymar depuis son départ du Barça. Ses blessures et son hygiène de vie coûtent cher au joueur formé à Santos, lequel a raté 19 matchs sur 42 cette saison à cause de problèmes physiques. Neymar était présent en ce début de semaine à Monte Carlo pour le Masters 1000 de tennis et il a même échangé quelques jongles avec son coéquipier Marco Verratti et le numéro un mondial, Novak Djokovic. Ce qui n'a pas du tout été du goût des supporters du PSG alors que le Clasico se profile. Ce dernier n'a disputé que 23 matchs toutes compétitions confondues dont 17 de Ligue 1 alors que le PSG disputera ce dimanche soir contre l'OM la 32e journée de Ligue 1. Une réalité qui fait râler les fans du Paris Saint-Germain mais pas Vitorino Hilton. « Pour moi, c’est le plus fort de tous. On va le critiquer maintenant par rapport à sa saison, parce qu’il est moins bon, entre guillemets, que les années précédentes. Il y a tous ses problèmes hors du terrain, on le juge par rapport à cela. Mais on oublie de regarder ses qualités. Malheureusement pour lui, il a eu beaucoup de blessures. Et on va dire qu’elles sont survenues par rapport à sa vie privée… Mais si on regarde la dernière, contre Saint-Étienne, c’était une grosse entorse de la cheville ! On ne peut donc pas dire que c’est lié » a lancé son compatriote auriverde. Avec Paris depuis cinq ans, le célèbre numéro 10 a presque joué autant de matchs (139 rencontres au PSG) qu'avec sa sélection nationale (117 matchs) depuis ses débuts en 2010. Cette saison, Neymar n'a inscrit aucun but en C1, une première dans sa carrière. Inquiétant.