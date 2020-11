PSG : Il veut la peau de Tuchel et dit pourquoi

Dans : PSG.

Ancien défenseur du club parisien, Eric Rabesandratana fait partie des plus contestataires à l’égard de Thomas Tuchel. Cela devient viral.

Une prise de position assumée, et qui lui vaut beaucoup de retours positifs, notamment sur les réseaux sociaux. L’ex-joueur du PSG devenu consultant pour France Bleu est souvent applaudi pour ses coups de gueule à l’égard de l’entraineur allemand, dont il n’arrive pas à comprendre la stratégie. Pour « Rabé », Tuchel a tout faux et il serait temps qu’il s’en rende compte. Dans une diatribe assez impitoyable, il demande ainsi d’arrêter les frais avec l’ancien coach de Dortmund.

« Est-ce qu’on va continuer encore longtemps avec Tuchel ? C’est juste une question. Je suis énervé parce que je ne comprends pas ses décisions. Il n’y a aucune logique sportive. Ce n’est pas possible dans une gestion de groupe de mettre Danilo Pereira en défense et Marquinhos au milieu ! Je lui en veux parce que je suis du côté du club, pour qu’il gagne. Je n’ai rien contre Tuchel, que je ne connais pas, mais ça m’agace qu’il traite le club comme ça », a balancé Eric Rabesandratana dans les colonnes du Parisien. Une sortie virulente qui tranche avec les positions souvent plus mesurées des anciens joueurs, même si, avec ce choix souvent incompris de maintenir Danilo en défense et Marquinhos au milieu, Thomas Tuchel semble s’être tiré une balle dans le pied aux yeux des suiveurs et des supporters du Paris Saint-Germain. Et jusqu’à présent, l’entraineur parisien n’a pas montré de signe pour faire évoluer sa position sur le sujet.