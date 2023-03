PSG : Il rêve de voir Galtier faire ce geste fou

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Christophe Galtier l'a reconnu, son avenir au PSG est logiquement au coeur des interrogations, mais il ne peut pas s'en soucier actuellement. A moins qu'il décide de tout plaquer.

Sous contrat pour deux ans avec le Paris SG, Christophe Galtier a un peu plus de deux mois pour sauver la face. Car la saison est déjà ratée avec le fiasco en Ligue des Champions, et il faut désormais redresser la barre pour aller chercher le titre de champion, que pas grand monde ne lui conteste pourtant. Mais à l’image de la défaite de ce dimanche face à Rennes (0-2), l’entraineur du PSG a perdu la main sur son groupe et il va désormais falloir aller chercher des points pour rafler un 11e titre.

Galtier se dit lucide sur sa situation

En attendant, les questions sur son avenir se posent inévitablement et Christophe Galtier en est conscient. « Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir. Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir le championnat en étant champion de France, en faisant de bons matchs, en gagnant. Je dis ça avec beaucoup de lucidité, en essayant d’avoir la plus juste analyse. En essayant aussi de fédérer les joueurs, de ne rien lâcher. La saison est loin d’être finie. Il y a des concurrents derrière. Je suis dans l’action, je ne suis pas passif ou inquiet me concernant », a assuré le technicien français, qui ne veut pas trop subir les évènements alors que la déferlante de l’actualité du PSG va forcément faire du bruit dans les prochains jours.

Galtier il pourrait pas se dire : « ce club, ce travail, c’est pas pour moi, je pars… » c’est possible ça ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 19, 2023

Surtout avec un seul match par semaine désormais. L’ambiance risque d’être lourde et difficile à supporter pour Christophe Galtier, qui ferait mieux de tout plaquer. C’est l’avis comme d’habitude très tranché de Daniel Riolo, persuadé que l’ancien coach de l’ASSE et de Lille sortirait grandit de tout simplement démissionner en disant que le PSG est tout simplement impossible à entraîneur pour lui. « Galtier il pourrait pas se dire : « ce club, ce travail, c’est pas pour moi, je pars… » c’est possible ça ? », se demande le polémiste de RMC, qui sait que ce n’est pas une sortie envisageable pour un entraîneur digne de ce nom. Même si l’épisode de cette semaine avec l départ de Lionel Messi en plein entrainement, pour une raison physique ou un désaccord sur la séance de Galtier, le fragilise encore plus.