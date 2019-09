PSG : Il prend les paris, Neymar va partir en 2020

Dans : PSG, Mercato.

Persuadé qu’il ne porterait plus jamais le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar a pourtant vu le FC Barcelone échouer dans sa tentative de le faire revenir en Catalogne. Résultat, le numéro 10 du PSG va bien devoir reprendre la compétition. Il ne peut se permettre, à 27 ans, de balancer une saison après deux années déjà gâchées par des blessures. Surtout que, s’il veut toujours partir, le Brésilien va tout de même devoir se montrer un peu à son avantage. Néanmoins, l’issue finale ne fait aucun doute pour Guillaume Dufy, persuadé que cela ne peut que se terminer par un départ du joueur formé à Santos.

« Je pense que le départ de Neymar l’été prochain est inéluctable. Cela a échoué in-extremis cet été grâce ou à cause d’Ousmane Dembélé. Mais j’imagine très mal Neymar rester deux saisons encore à Paris, l’histoire est très compliquée. Son souhait le plus profond cet été était de rejoindre Barcelone et je pense qu’il sera toujours ancré en lui la saison prochaine. Il se pourrait même qu’un départ soit de nouveau évoqué en janvier. C’est un feuilleton sans fin qui terminera uniquement quand Neymar quittera le Paris Saint-Germain », a promis le journaliste de L’Equipe, pour qui Neymar va cohabiter encore quelques mois avec Paris, mais les bagages sont déjà prêts pour un départ dès qu’une fenêtre s’ouvrira.