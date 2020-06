PSG : Il peut le faire, Neymar va terrasser Messi et Ronaldo

Dans : PSG.

En quittant Barcelone pour le PSG en 2017, Neymar souhaitait menacer davantage Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la course au Ballon d’Or.

Pour l’heure, le n°10 du Paris Saint-Germain est loin d’avoir atteint son objectif. Handicapé par plusieurs blessures aux moments cruciaux de la saison, l’international brésilien n’est plus monté sur le podium du Ballon d’Or depuis son départ de Barcelone. Mais le fait de porter les couleurs du Paris SG n’empêchera pas Neymar de rivaliser avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à l’avenir selon Emerson Palmieri (Chelsea), son partenaire en sélection.

« Neymar a remporté la Ligue des Champions, la Liga à plusieurs reprises, les Jeux Olympiques… J’espère toujours qu’il remporta plus de trophées et le Ballon d’Or à court terme. Cela va être un vrai défi pour lui, car il va devoir rivaliser avec deux monstres qui ont tout raflé au cours des dix dernières années. Mais je suis certain qu’il relancera la course au Ballon d’Or avec Messi et Ronaldo, il le mérite. Il a l’attente de toute une nation derrière lui. Depuis que Neymar a 18 ans, tous les Brésiliens sont convaincus qu’il ramènera une Coupe du monde au pays » a indiqué dans son autobiographie l'ancien défenseur de l’AS Roma, totalement convaincu par le niveau intrinsèque de Neymar et par ses capacités à rivaliser avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à l’avenir afin de décrocher son premier Ballon d’Or. Pour remporter le titre, qui devrait être plus accessible au fil des années en raison de l’âge des deux extraterrestres, il faudra également terrasser la concurrence de joueurs comme Mané, Salah, De Bruyne ou Griezmann dans les années à venir. Il ne faudra donc pas chômer pour le Ney…