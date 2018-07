PSG : Il n’y a qu’une seule recrue, mais elle fait rêver Verratti

Dans : PSG, Mercato.

Toujours pas d’emballement en ce qui concerne le marché des transferts du PSG, qui n’a recruté que Gianluigi Buffon pour le moment.

De nombreuses pistes sont à l’étude, mais aucune arrivée imminente n’est annoncée. Peu importe pour Marco Verratti, qui a bien besoin d’au moins un joueur supplémentaire au milieu de terrain mais se satisfait néanmoins largement de l’arrivée d’un compatriote aussi légendaire que l’ancien portier de la Juventus Turin.

« Si on m’avait dit il y a un an que Buffon rejoindrait le PSG, je ne l’aurais pas cru… C’est un réel plaisir pour moi de jouer avec lui, dans la même équipe. Tout le monde sait qu’il est un grand gardien de but et tout le monde va le constater maintenant qu’il joue pour le PSG », a livré Marco Verratti au site officiel du PSG. Et oui, depuis que l’ancien de Pescara a refusé de rejoindre le FC Barcelone l’été dernier, Neymar, Mbappé, Daniel Alves et Buffon ont renforcé l’effectif parisien. Pas de quoi lui donner des regrets.