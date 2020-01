PSG : Il manque un Cavani à Tottenham, la big surprise du mercato ?

Dans : PSG.

Tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid au mercato hivernal, Edinson Cavani ne signera finalement pas dans la capitale espagnole en janvier.

Malgré une offre de 15 ME, acceptée par le Paris Saint-Germain selon certaines sources, aucun accord n’a été trouvé entre l’entourage d’Edinson Cavani et l’Atlético de Madrid. Il faut dire que le clan de l’Uruguayen était gourmand, réclamant près de 15 ME en commissions et en primes à la signature pour le joueur. Une requête XXL refusée par les Colchoneros, qui laissent désormais le champ libre aux nombreux clubs anglais à la recherche d’un avant-centre dans la dernière ligne droite du mercato. Chelsea est intéressé, tout comme Manchester United.

Cavani, le remplaçant idéal de Kane ?

Mais visiblement, les deux cadors de Premier League devraient patienter jusqu’à l’été prochain avant de dégainer une proposition contractuelle au meilleur buteur de l’histoire du PSG. Outre-Manche, un autre gros club pourrait être interpellé par la situation d’Edinson Cavani, il s’agit de Tottenham. Selon Darren Bent, ancien attaquant des Spurs, José Mourinho aurait même tout intérêt à foncer sur l’ancien goleador de Naples d’ici la fin du mercato hivernal, ce vendredi à minuit. « Les Spurs doivent absolument signer un avant-centre avant la fin du mercato » a indiqué dans l'émission espagnole El Larguero l’ex-international anglais (13 sélections, 4 buts), pour qui Tottenham doit impérativement recruter afin de compenser la grave blessure d’Harry Kane.

« Il faut quelqu’un pour remplacer Kane, qui soit prêt dès maintenant. Nous avons parlé de Cavani, il faut foncer ! Il vieillit, mais il peut toujours faire le travail, il reste un très grand joueur » a ajouté le natif de Tooting, pour qui Tottenham réaliserait sans aucun doute le gros coup du dernier jour du mercato hivernal en obtenant la signature d’Edinson Cavani sur le gong. Cela paraît toutefois improbable, l’Uruguayen étant désormais bien parti pour rester jusqu’à la fin de la saison au PSG, et ainsi honorer ses six derniers mois de contrat dans la capitale française.