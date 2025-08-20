PSG ‍: Il affole le mercato, Fabrizio Romano confirme son départ

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain a encore dans son loft des joueurs qui doivent quitter le club au plus vite. Parmi eux, l'Espagnol Carlos Soler, dont le départ est attendu dans les dix prochains jours.

L'effectif du Paris Saint-Germain est encore loin d'être parfait aux yeux de Luis Enrique. L'entraineur espagnol a des besoins spécifiques à certains postes pour pouvoir mettre en place son système de jeu si exigeant. A la recherche d'un gardien disposant d'un meilleur jeu au pied, il n'a pas hésité à pousser Gianluigi Donnarumma dehors alors qu'il sortait d'une saison historique. Ce ne sont donc pas les joueurs les moins utiles au groupe qui vont lui poser problème. Cet été, un loft a été mis en place par la direction parisienne dans lequel s'entraine un groupe de joueurs considérés comme indésirables et invités à partir. On y trouve toujours Randal Kolo Muani ou Renato Sanches, dont les départs sont pressentis, tout comme Carlos Soler.

Carlos Soler, Paris c'est fini !

🚨🇪🇸 Carlos Soler will leave Paris Saint-Germain in the next 10 days, open to both permanent/loan deals.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

Le milieu de terrain espagnol, arrivé à Paris en 2022, n'a jamais vraiment réussi à faire son trou au Paris Saint-Germain. Prêté toute la saison dernière à West Ham, il ne reportera définitivement plus le maillot du club parisien en compétition officielle. Comme l'indique Fabrizio Romano, Carlo Soler va quitter la capitale dans les dix jours qui arrivent, de sorte à partir avant le coup de sifflet final du mercato estival 2025. Plusieurs clubs de Premier League et de Liga suivent l'évolution du dossier avec intention, apprend-on par le très bien informé insider italien. C'est d'ailleurs dans l'un de ces deux championnats qu'il aimerait poursuivre sa carrière. Après une saison plutôt intéressante chez les Hammers, il a sans aucun doute laissé une bonne image auprès des écuries britanniques qui cherchent un joueur de son profil.