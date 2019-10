PSG : Il a trouvé une machine à buts plus chère que Neymar

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Deux ans plus tard, le record du plus gros transfert de l’histoire, appartenant à Neymar et au Paris Saint-Germain, tient toujours.

Pour rappel, le club de la capitale avait déboursé 222 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, pour l’arracher au FC Barcelone à l’été 2017. Depuis, aucune opération n’a dépassé cette référence au mercato. Mais en Angleterre, Clive Allen ne serait pas surpris que le record tombe. En effet, l’ancien attaquant de Tottenham est totalement sous le charme de Harry Kane (26 ans, 9 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues). Et selon lui, le buteur et capitaine des Spurs vaut largement le montant dépensé par le Paris Saint-Germain pour sa star brésilienne.

« Pour moi, c'est le meilleur numéro 9 au monde en ce moment. D'après ce qu'on le voit réaliser, c'est un incroyable buteur, et c'était évident mardi, a constaté le consultant de talkSPORT après le doublé de Kane contre l’Etoile Rouge de Belgrade (5-0). Mais désormais, son jeu, sa vision du jeu, ses enchaînements, sa manière de participer au jeu... Combien il vaut ? 200 millions de livres (231 millions d'euros) ? Oui, il doit les valoir au minimum. » Si le Spur venait à quitter Tottenham, réputé pour vendre ses stars à prix d’or, nul doute que le transfert serait effectivement énorme. Surtout si l’acheteur était un concurrent en Premier League…