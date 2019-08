PSG : Il a rêvé de Paris au mercato, c'est quasiment mort

Dans : PSG, Mercato, RCSA.

Il fait désormais partie des valeurs sures de la Ligue 1 et a même vu à un moment son nom être murmuré en équipe de France. Kenny Lala était annoncé sur le départ à Strasbourg cet été, mais pour le moment, le latéral droit est surtout parti pour connaître une nouvelle saison en Alsace. Toutefois, dans les colonnes de 20 Minutes, le natif de Villepinte entretient le suspense sur les derniers jours du mercato. Son profil de latéral offensif intéresse du monde, même si le PSG, qu’il rêvait de rejoindre à un poste où Thomas Tuchel n'est pas totalement satisfait, ne semble plus vraiment à l’ordre du jour.

« S’il y a moyen d’aller voir plus haut, le président du club (Marc Keller,) est ouvert. Il y a eu des propositions. Je ne veux pas dire leurs noms, mais il y a eu deux clubs de bon standing et qui avaient de l’ambition. Le PSG ? J’aurais bien aimé. Ça fait plaisir d’entendre ça et je ne vois pas qui refuserait d’y aller. En dix jours, tout est possible. Je n’exclus pas un départ », a prévenu celui qui s’était révélé sous le maillot de Valenciennes, et possède désormais une valeur estimée entre 8 et 12 ME.