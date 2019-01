PSG : Idrissa Gueye à Paris, une réponse foudroyante d'Everton !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Alors que la signature de Leandro Paredes traîne en longueur, ce qui a poussé Thomas Tuchel à piquer un coup de sang après PSG-Rennes, la venue d'un deuxième milieu de terrain semble toujours être envisagée par Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique. La piste menant à Allan étant à priori à oublier, c'est désormais Idrissa Gueye qui est le favori pour venir renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain. Ou du moins qui était. Car selon Sky Sports UK, l'offre transmise par le Paris SG à Everton pour le milieu international sénégalais, à savoir 23ME, a été balayée d'un revers de la main, les Toffees ayant fermement répondu aux dirigeants du PSG que Gueye n'était pas à vendre lors de ce mercato d'hiver.

Reste que le média anglais pense de son côté que cette position peut tout de même évoluer si le Paris Saint-Germain revient à la charge avec un chèque nettement plus conséquent. Mais avec le budget prévu pour Leandro Paredes, à savoir 45ME, on voit mal Nasser Al-Khelaifi monter beaucoup plus haut que les 23ME déjà proposés. Car le PSG avait prévu seulement 35ME à dépenser sur ce mercato d'hiver, et le fair-play financier imposé par l'UEFA ne permettra probablement pas à Paris de multiplier par deux cette somme. A moins que le Paris SG trouve une solution comptable pour se permettre ce luxe...