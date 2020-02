PSG : Icardi vers Chelsea, Paris prêt à garder ses 70ME

Dans : PSG.

Remplaçant contre le Borussia Dortmund puis face aux Girondins de Bordeaux, Mauro Icardi se pose sans doute quelques questions sur son avenir à Paris.

Et pour preuve, l’ancien capitaine de l’Inter Milan a véritablement pété un câble à Dortmund, lorsqu’il a appris de la bouche de Thomas Tuchel qu’il allait débuter le match sur le banc des remplaçants. Dimanche matin, Soccer Link dévoilait notamment que Mauro Icardi avait fait voler quelques chaises, avant de s’enfermer dans un mutisme total et de garder le silence jusqu’à son retour à Paris au lendemain du match. Une situation assez renversante quand on se souvient qu’il y a moins d’un mois, les planètes étaient alignées pour que le PSG lève l’option d’achat à 70 ME de Mauro Icardi lors du prochain mercato estival. Désormais, la situation est beaucoup moins claire et certains cadors européens aimeraient en profiter au mercato.

A commencer par Chelsea, qui souhaite attirer Mauro Icardi dans ses filets la saison prochaine, selon les informations obtenues par The Sun. Pour le média britannique, Chelsea va tenter le coup à fond pour obtenir la signature de l’international argentin. Toutefois, les Bleus partent de très loin car en cas de départ du Paris Saint-Germain, ce qui n’est pas encore certain selon le média britannique, Mauro Icardi serait plutôt favorable à un retour en Italie. Ces dernières semaines, une éventuelle signature à la Juventus Turin était régulièrement évoquée pour le buteur du Paris Saint-Germain, ce qui arrangerait notamment sa femme et agent Wanda Nara. Depuis la signature de Mauro Icardi au PSG, l'épouse d'Icardi a régulièrement fait part de ses états d’âmes, indiquant que sa vie de famille et de couple était beaucoup plus difficile à organiser avec la présence de Mauro Icardi à Paris. Reste à voir le salaire que Chelsea sera prêt à proposer à Icardi, ce qui pourrait bien évidemment faire changer le couple d’avis.