PSG : Icardi renvoie Kean gratuitement à Everton !

Depuis l'arrivé de Mauricio Pochettino, Mauro Icardi semble être revenu à son meilleur niveau.

Alors qu'il était totalement au placard pendant la fin du mandat de Thomas Tuchel, Mauro Icardi est en train de revenir au premier plan depuis la nomination de son compatriote Mauricio Pochettino. Pour son retour face à Brest, l'Argentin a marqué et délivré une passe décisive alors qu'il était entré à la 65e minute. Samedi soir, c'est encore lui qui a ouvert le score, permettant à son équipe de prendre l'avantage face à l'OM lors de la finale du Trophée des Champions. Un retour en grâce qui n'arrange pas Moise Kean, pourtant auteur d'un excellent début de saison avec le Paris Saint-Germain. Pour Johan Micoud, consultant pour la chaîne l'Equipe, les deux joueurs ne boxent pas dans la même catégorie.

« Même si Mauro Icardi a eu beaucoup de mal ces derniers temps, et même peut-être un problème de poids, je n’en sais rien, on ne peut pas le mettre au même niveau qu’un Moise Kean. Icardi en forme, on voit que c’est un joueur fin, de surface, un vrai buteur. C’est un joueur qui est capable de faire la différence à tout moment. Pour moi, il n’y a pas photo entre le deux. Kean est venu pour être le remplaçant d’Icardi » a déclaré l'ancien international français. Prêté par Everton sans option d'achat, l'Italien pourrait donc retourner en Premier League en fin de saison. Alors que Carlo Ancelotti a récemment déclarer que le choix final reviendrait au joueur, le retour en forme de Mauro Icardi poussera certainement les dirigeants parisiens à ne pas faire des folies pour conserver Moise Kean.