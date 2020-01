PSG : Icardi s’éclate à Paris, son départ est pourtant acté

Dans : PSG.

Encore efficace contre l’AS Saint-Etienne (6-1) mercredi en Coupe de la Ligue, Mauro Icardi s’est dit épanoui au Paris Saint-Germain. Mais l’attaquant argentin pourrait refuser de rester pour des raisons personnelles.

Après le doublé de son concurrent Edinson Cavani face aux amateurs de Linas-Montlhéry (0-6) en Coupe de France, Mauro Icardi a fait encore mieux. Entouré des trois autres « Fantastiques », l’attaquant prêté par l’Inter Milan s’est offert un triplé ainsi qu’une passe décisive contre l’AS Saint-Etienne (6-1) en Coupe de la Ligue. La trêve bien digérée, l’Argentin repart donc sur les mêmes bases qu'en première partie de saison. Et avec un discours similaire lorsqu’il évoque un possible transfert définitif au Paris Saint-Germain.

« Je me sens très bien à Paris, a confié Icardi après le quart de finale au Parc des Princes. Nous n'avons encore parlé de rien, mais c'est certain qu'en mai, quand on aura terminé, on ira s'asseoir autour d'une table pour parler. Et si j'ai la possibilité de rester, c'est sûr que je serai content. » Rappelons que le PSG a négocié une option d’achat à 70 M€, un montant raisonnable que la direction n’hésitera pas à dépenser pour un buteur de ce calibre. Mais la décision finale reviendra à l’avant-centre. Et si l’on en croit La Reppublica, Icardi ne restera pas dans la capitale française l’été prochain.

Icardi voudrait rentrer en Italie

Rien à voir avec l’aspect sportif, le Nerazzurro s’éclate aux côtés de Kylian Mbappé. Mais le média italien croit savoir que l’international argentin privilégie un transfert à la Juventus Turin afin de se rapprocher de sa famille restée à Milan. « Ce sera sa décision, commentait sa femme et agent Wanda Nara cette semaine. Il n’y a rien de certain. On verra. C’est évident que voyager entre Paris, Rome et Milan c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais je vais y arriver. Mauro fait de belles choses en France et j’en suis heureuse. On a trouvé beaucoup d’amis. Donc on verra... » Une chose est sûre, c'est que le clan Icardi fait durer le suspense.