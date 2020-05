PSG : Cavani sur le départ, Leonardo a tranché !

Dans : PSG.

Crise économique ou pas, le PSG sera l’un des principaux acteurs du mercato l’été prochain avec plusieurs dossiers chauds sur le feu.

Leonardo devra notamment recruter des latéraux afin de combler les départs de Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa. Dans le secteur offensif, il y a également du pain sur la planche pour le directeur sportif brésilien, qui va devoir négocier l’option d’achat de Mauro Icardi et gérer la situation contractuelle d’Edinson Cavani. Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, l’international uruguayen sera libre à l’issue de la saison sportive. Et tandis qu’une prolongation était évoquée au cours des dernières semaines, il semblerait finalement que le PSG n’ait finalement pas la volonté d’offrir un nouveau bail au Matador, selon les informations de la Gazzetta dello Sport.

Dans son édition, le journal aux pages roses affirme qu’Edinson Cavani attend toujours un signe de la part de Leonardo en ce qui concerne une éventuelle prolongation de contrat. Mais l’ancien dirigeant de l’AC Milan « ne serait pas dans cette optique » actuellement. Plus que jamais, on se dirige donc vers un départ libre de tout contrat pour Edinson Cavani, sept ans après son arrivée en provenance de Naples en échange d’un chèque de 65 ME. Reste maintenant à voir où le natif de Solto rebondira, lui qui était tout proche de s’engager en faveur de l’Atlético de Madrid en janvier dernier, et qui intéresse toujours les Colchoneros. Mais l’équipe de Diego Simeone, en difficulté financièrement, devra impérativement dégraisser afin d’être en mesure de proposer un contrat décent à l’attaquant du Paris Saint-Germain. Ce dernier figure également dans le viseur de quelques écuries de Premier League et d’Amérique du Sud (Uruguay, Argentine, Brésil).