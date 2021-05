PSG : Icardi balaye les fake-news, il reste à Paris

Dans : PSG.

Une saison en demi-teinte, un intérêt de la Juventus Turin, une épouse et représentante qui veut le revoir en Italie, l’avenir de Mauro Icardi ne se dessine pas forcément au PSG après cet été.

En effet, l’avant-centre argentin n’a pas réussi à faire l’unanimité malgré les 50 ME dépensés par Leonardo pour le faire signer, après une première année de prêt plutôt convaincante en provenance de l’Inter Milan. Mais la donne a changé et ses performances mitigées en Ligue des Champions n’ont pas aidé les supporters à l’adopter. Surtout que la complémentarité avec Neymar et Mbappé reste encore à prouver. Résultat, la Juventus Turin serait intéressée par la possibilité de le faire venir, notamment pour faire oublier un Cristiano Ronaldo qui semble de plus en plus proche du départ. Mais le joueur a décidé de réagir face aux rumeurs, prenant la parole sur son compte Instagram pour démentir ce qu’il appelle des fake-news.

« Ma famille et moi sommes très heureux à Paris et il me reste beaucoup d’années de contrat. Je suis fier que d’autres équipes s’intéressent à moi, mais mon présent et mon futur sont à Paris », a balancé l’Argentin, qui a inscrit « fake news » sur toutes les rumeurs courant sur son compte, comme celle d’un départ du PSG, d’une arrivée à la Juventus Turin ou au Milan AC dans les semaines à venir. Dans la journée de vendredi, c’est une rencontre entre l’agent d’Icardi et Leonardo qui a été évoquée dans les médias, avec la volonté présumée de l’ancien joueur de l’Inter Milan de quitter la capitale au plus vite. Au moins, le club parisien et ses supporters savent à quoi s’en tenir en ce qui concerne l’état d’esprit de leur avant-centre. S’il n’a pas toujours été impressionnant avec le PSG, sa volonté est de continuer l’aventure à Paris, lui qui possède un contrat jusqu’en juin 2024.