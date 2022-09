PSG : Icardi expulsé, 30.000 supporters l'attendent à Istanbul

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dernier membre du loft mis en place par Luis Campos et Christophe Galtier, Mauro Icardi est parti vers la Turquie où l'attaquant argentin va s'engager dans des conditions financières avantageuses pour Galatasaray. Et à Istanbul c'est déjà la folie.

Même si cela va choquer les amateurs de char à voile et de locomotive, c’est via un avion privé venu de Turquie que Mauro Icardi s’apprête à rejoindre le club de Galatasaray où il jouera au moins cette saison. Mis au placard dès le début de l’été, l’ancien joueur de l’Inter passait ses congés loin de Paris, conscient que du côté du PSG, et à deux ans de la fin de son contrat, il ne pourrait plus jouer au football. Le week-end passé, pendant que Neymar et ses coéquipiers s’imposaient à Nantes, Mauro Icardi était en famille à Miami où Wanda Nara inaugurait une boutique. Mais de retour en France, le couple a fait ses cartons et va désormais continuer sa route à Istanbul. Pour le Paris Saint-Germain, il a encore fallu faire un effort financier, mais le projet de Luis Campos et Antero Henrique était clair, il fallait se séparer d’Icardi et c’est désormais chose faite.

Mauro Icardi payé par le PSG pour jouer en Turquie

Pour aboutir à un accord avec Galatasaray, qui n’a évidemment pas les moyens de payer un transfert et encore moins la totalité du salaire de Mauro Icardi, lequel touchait près de 8 millions d’euros par saison au PSG. Selon L’Equipe, pour aboutir à un accord avec le club stambouliote, Nasser Al-Khelaifi a accepté que Paris paie 60% du salaire de l’attaquant de 29 ans, et l’opération se fera sous forme de prêt sec sans aucune option d’achat. Autrement dit, Mauro Icardi reviendra au Paris Saint-Germain dans un an, mais en attendant, le loft du Camp des Loges est totalement vide et c'est une bonne chose de faite. Pour cela, le PSG aura souvent accordé des conditions un peu hallucinantes aux clubs intéressés par ses joueurs, mais concernant Icardi on voit mal comme Paris pouvait s'en sortir autrement tant le mari de Wanda Nara était à la dérive depuis un an.

#Icardi al #Galatasaray affare fatto. Partirà alle 5.30 da Parigi e arriverà a Istanbul con volo privato che farà scalo a Roma, dove verrà raggiunto dalla moglie/agente @wandaicardi27 . Mediatore operazione @letterio69. Ad accoglierli ci saranno 30 mila tifosi del @GalatasaraySK pic.twitter.com/1A6kxwTPzU — Manuele Baiocchini (@ManuBaio) September 7, 2022

Du côté de Galatasaray, l'annonce de la signature de Mauro Icardi suscite une euphorie incroyable. Selon Manuele Baiocchini, journaliste de Sky Sports Italie, l’avion de Mauro Icardi partira de Paris à 17h30 et passera par Rome afin de récupérer Wanda Nara, son épouse et représentante, avant de prendre la direction d’Istanbul. Sur places, les autorités attendent près de 30.000 supporters de Galatasaray, fous de joie de voir le joueur du PSG débarquer dans leur club. Dans ce cas précis, le bonheur des fans de Paris de voir Icardi partir fait aussi le bonheur des supporters du club turc.