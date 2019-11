PSG : Icardi et Mbappé, la stat inquiétante pour Paris et Cavani

Dans : PSG.

De nouveau buteur contre Bruges (1-0) mercredi en Ligue des Champions, Mauro Icardi a confirmé une tendance inquiétante pour le Paris Saint-Germain. Et encore plus pour Edinson Cavani.

Les compos se suivent et se ressemblent au Paris Saint-Germain, dont la pointe appartient toujours à Mauro Icardi. On ne change pas un buteur en confiance, explique l’entraîneur Thomas Tuchel, qui a vu l’Argentin inscrire le seul but du match face à Bruges. De quoi aggraver une étonnante dépendance des Parisiens. En effet, leurs 13 dernières réalisations toutes compétitions confondues sont signées Icardi (7) et Kylian Mbappé (6). Il faut remonter jusqu’au 18 octobre et le succès à Nice (1-4) pour voir un autre nom, celui d’Angel Di Maria, sur le tableau d’affichage. Rien de très rassurant pour le PSG, ni pour le remplaçant Edinson Cavani qui semble encore s’éloigner du onze.

Et les compliments du coach pour l’attaquant prêté par l’Inter Milan ne devraient pas le rassurer. « Je suis un peu surpris parce que Mauro ne parle pas beaucoup français alors qu'on parle toujours cette langue, mais il s'est vraiment vite intégré, s’est réjoui Tuchel. Il s'est très vite adapté à notre style et il est vraiment très intelligent sans le ballon, toujours prêt à souffrir pour l'équipe, à offrir des espaces. Il est très intelligent tactiquement et je suis surpris, car je ne savais pas avant combien de jours et de semaines étaient nécessaires pour chaque joueur, mais il est allé très vite. Il a été décisif à de nombreuses reprises pour nous et cela donne beaucoup de confiance à tout le monde. Nous sommes heureux. » Reste à savoir qui fera les frais du retour de blessure de Neymar.