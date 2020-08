PSG : Icardi c'est 70ME pour que Paris « joue à 10 »

Dans : PSG.

Depuis la reprise du football en France, Mauro Icardi n'est pas du tout dans son assiette. Et contre l'Atalanta, le naufrage était total.

En mai dernier, Leonardo a indiqué que la seule dépense somptuaire du Paris Saint-Germain lors de ce mercato serait l’option d’achat que le club de la capitale a payé pour conserver Mauro Icardi. Mais le directeur sportif du PSG n’a pas été récompensé puisqu’en retour l’attaquant argentin est totalement à côté de la plaque comme l’on l’a constaté lors des finales des coupes nationales, et pire encore mercredi soir en quart de finale de la Ligue des champions. Même Thomas Tuchel a décidé qu’il fallait faire quelque chose pour éviter le naufrage, et c’est pour cela qu’il a lancé Eric Choupo-Moting à la place de Mauro Icardi à la 79e minute du match contre l’Atalanta.

Au moment d’évoquer la performances de l’ancien attaquant de l’Inter, Johan Micou est sans pitié. « Icardi a été nul, très mauvais. Avec lui, le Paris Saint-Germain a joué à dix et même neuf avec Sarabia. En première période, quand Neymar déborde sur le côté, Icardi ne se démarque pas, il reste collé à son défenseur ! Quelqu’un lui interdit de se démarquer ? Attention, on ne parle pas d’un joueur de DH, on parle d’un joueur à 70ME en quart de finale de la Ligue des champions », s’est agacé l’ancien joueur bordelais, qui estime que Mauro Icardi n’aide pas du tout le PSG depuis la reprise. Reste à savoir si Thomas Tuchel lui donnera une nouvelle chance mardi prochain lors de la demi-finale de Ligue des champions que Paris jouera contre l'Atlético Madrid ou Leipzig.