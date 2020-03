PSG : Icardi dans les pattes de Benzema, le Real y songe

Dans : PSG.

Auteur d’une saison exceptionnelle au Real Madrid, Karim Benzema devrait toutefois composer avec la concurrence d’un attaquant de haut niveau l’an prochain. Pourquoi pas Mauro Icardi ?

Luka Jovic n’ayant pas convaincu le staff de Zinedine Zidane, le Real Madrid s’est d’ores et déjà mis en quête d’un avant-centre capable de suppléer le Français, et pourquoi pas de le concurrencer. Pour l’heure, peu de noms ont filtré mais en Italie, on est convaincu de l’intérêt du Real Madrid pour Mauro Icardi, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan au Paris Saint-Germain le 31 août dernier. Pour rappel, le Paris Saint-Germain est le seul décideur dans ce dossier, et a jusqu’au 30 juin prochain pour activer ou non son option d’achat à 70 ME qui entraînerait automatiquement la signature de Mauro Icardi, indiscutable en début de saison mais qui semble désormais passer derrière Kylian Mbappé et Edinson Cavani dans la hiérarchie des attaquants.

Si jamais le Paris Saint-Germain renonçait à la signature de l’attaquant argentin de 26 ans, alors le Real Madrid pourrait se jeter sur le dossier, à en croire les informations récoltées par Calcio-Mercato. Pour le média transalpin, Zinedine Zidane apprécie tout particulièrement le profil de l’ancien capitaine de l’Inter Milan, plutôt adroit techniquement et très efficace, à l’instar de Karim Benzema. Reste à voir comment l’ancien Lyonnais, qui a déjà terrassé la concurrence de joueurs comme Gonzalo Higuain ou Alvaro Morata, prendrait cette nouvelle, lui dont le contrat court jusqu’en 2022 et qui est un titulaire absolument indiscutable de Zinedine Zidane. Avec une arrivée de Mauro Icardi, le temps de jeu du Français diminuerait automatiquement. Mais au sein de la Casa Blanca, on estime qu’il est absolument nécessaire de recruter un avant-centre d’un niveau équivalent ou presque à celui de Karim Benzema afin de figurer au mieux dans toutes les compétitions.