PSG : Edinson Cavani marque son 200e but avec Paris !

On l'attendait depuis quelques semaines, mais c'est désormais fait, Edinson Cavani a marqué ce dimanche soir au Parc des Princes face aux Girondins de Bordeaux son 200e but sous le maillot du Paris Saint-Germain. Alors que le PSG était mené 0-1 par Bordeaux depuis la 18e minute, et un but de Hwang, El Matador a ramené le club de la capitale à hauteur au tableau d'affichage d'une superbe inspiration (1-1, 25e). C'est donc le 200e but toutes compétitions confondues pour Edinson Cavani au Paris SG, 138 ayant été marqués en Ligue 1, 30 en Ligue des champions et 32 lors des coupes nationales. Respect.