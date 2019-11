PSG : Icardi blessé, Tuchel passe de la pommade à Cavani

Dans : PSG.

Ecarté du onze depuis son retour de blessure, Edinson Cavani retrouve ce week-end une place de titulaire... et les compliments de Thomas Tuchel.

De nouveau blessé à la hanche contre Toulouse (4-0) le 25 août dernier, Edinson Cavani ne pensait sûrement pas vivre cette situation. A son retour deux mois plus tard, l’attaquant du Paris Saint-Germain a constaté qu’il ne faisait plus partie de l’équipe type de Thomas Tuchel. L’entraîneur parisien lui préfère désormais la recrue Mauro Icardi, qui forme un duo particulièrement efficace avec Kylian Mbappé. C’est donc l’avant-centre prêté par l’Inter Milan qui a droit aux compliments du coach ces dernière semaines. Mais cette semaine, le technicien se retrouve confronté à la contusion au pied gauche de l’Argentin, incertain pour le déplacement à Brest samedi. L’occasion pour lui de relancer et d'encenser Cavani.

« Je n'aime pas avoir Edinson sur le banc, c’est super dommage, a regretté l’Allemand. Mais j'ai pris cette décision à ce moment-là car Mauro Icardi était bien alors que lui était blessé. Ce n'est pas de la faute d'Edi s’il manque de rythme. C'est un joueur important pour nous et je veux qu'il commence demain à Brest. (...) Il est déçu, c’est clair, car il est habitué à jouer beaucoup et à commencer chaque match. Il s’est très bien entraîné avec un bon état d’esprit. Il ne lâche pas. Il montre qu’il est super professionnel et fiable. » Chez le promu, El Matador a quand même intérêt à se montrer aussi efficace que son concurrent.